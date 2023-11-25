Російська збірна продовжує колекціонувати матчі проти топових у лапках збірних світу. Чергова національна команда із африканського континенту захотіла провести гру проти країни-агресора.

Цього разу свою прихильність до Росії проявила футбольна збірна Танзанії, яка з нетерпінням чекає товариського матчу проти країни-терориста. Поки що невідомо, на полі якої сторони відбудеться цей спаринг. Однак це не єдина африканська збірна, яка мріє про гру з росіянами, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"Росія – хороший партнер із відмінною репутацією для Занзібара"

За словами президента Федерації футболу Занзібара Сулеймана Джабіра, вони вже розпочали перемовини з Росією щодо товариського поєдинку проти місцевої збірної Занзібару. Футбольний представник невизнаної держави, яка входить до складу Танзанії зробив абсурдну заяву про дружбу з Росією та навіть пригадав часи СРСР.

Росія – хороший партнер із відмінною репутацією для Занзібара. Дружба між нашими країнами триває дуже довго, ще з часів СРСР, і ми цінуємо всі стосунки з цією країною та спортом,

– заявив Джабір.

Відзначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збірна країни-терориста провела 11 товариських матчів (три – у 2022-му році). Нещодавно 20 листопад російські футболісти зіграли спаринг проти збірної Куби, у якому наколотили у ворота суперника 8 голів (8:0). Російська преса зауважила, що гра проти Куби врахувалась у рейтингу ФІФА.