Збірні Шотландії та Польщі проведуть благодійний матч на підтримку України
19 березня 2022 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:Шотландська асоціація футболу
Шотландська футбольна асоціація оголосила про плани у партнерстві з ЮНІСЕФ зіграти у четвер, 24 березня, товариський матч з Польщею.
Підтримали Україну
10 фунтів з кожного проданого квитка буде пожертвувано ЮНІСЕФ для допомоги України. Також уболівальники матимуть можливість зробити додаткову пожертву при покупці квитків.
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25 тисяч шотландців вже придбали квитки на цей матч. Всього "Гемпден Парк" вміщує 52 тисячі глядачів.
Матч був організований після рішення ФІФА перенести півфінал плей-офф чемпіонату світу з футболу між Україною та Шотландією, а також після скасування запланованого матчу Польщі з Росією.