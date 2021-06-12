Збірні Данії та Фінляндії дограють матч Євро-2020 після нещасного випадку з Еріксеном

Збірні Данії та Фінляндії погодилися дограти матч Євро-2020 після того, як на полі втрати свідомість Крістіан Еріксен.

Крістіан Еріксен втрати свідомість наприкінці першого тайму. Спочатку арбітр зупинив гру, щоб медики надали йому допомогу. Але гравцю знадобилася екстрена допомога. Цілком ймовірно, що в нього стався серцевий напад.

Детальніше Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Після цього в УЄФА вирішили зупинити гру.

Матч відновлять о 21:30 за київським часом. Обидві команди погодилися дограти гру.

Спочатку вони зіграють чотири хвилини першого тайму, які залишилися. Після цього буде 5 хвилин перерви. І тоді – другий тайм.

Матч між збірними Бельгії та Росії, який запланований на 22:00, розпочнеться згідно з розкладом.