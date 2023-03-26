Збірні України та Англії визначилися з комплектами форми на матч відбору Євро-2024 – фото

У неділю, 26 березня, збірна України зіграє перший офіційний поєдинок у 2023 році. Суперником "синьо-жовтих" буде чинний віцечемпіон Європи.

Національна збірна України матчем проти родоначальників футболу розпочне боротьбу у відборі Євро-2024. Цей поєдинок стане дебютним для Руслана Ротаня на чолі головної команди країни.

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На нараді за участю представників команд та офіційних осіб поєдинку були визначені комплекти форми для команд. Збірна України вийде на "Вемблі" в жовтому комплекті, а господарі поля англійці вийдуть на матч у білих футболках та синіх трусах.

Форма збірної України / УАФ

Форма збірної Англії / УАФ

Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Англією. За синьо-жовтих не зможуть зіграти Андрій Ярмоленко та Денис Попов.

, що матч Англія – Україна відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.