Збірні України та Англії визначилися з комплектами форми на матч відбору Євро-2024 – фото
Джерело:УАФ
У неділю, 26 березня, збірна України зіграє перший офіційний поєдинок у 2023 році. Суперником "синьо-жовтих" буде чинний віцечемпіон Європи.
Національна збірна України матчем проти родоначальників футболу розпочне боротьбу у відборі Євро-2024. Цей поєдинок стане дебютним для Руслана Ротаня на чолі головної команди країни.
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На нараді за участю представників команд та офіційних осіб поєдинку були визначені комплекти форми для команд. Збірна України вийде на "Вемблі" в жовтому комплекті, а господарі поля англійці вийдуть на матч у білих футболках та синіх трусах.
Форма збірної України / УАФ
Форма збірної Англії / УАФ
Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Англією. За синьо-жовтих не зможуть зіграти Андрій Ярмоленко та Денис Попов.Нагадаємо, що матч Англія – Україна відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.