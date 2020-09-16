Збірна України у березні 2020 року мала провести два товариські матчі. Другий матч мав відбутися зі збірною Польщі. Проти поляків українці таки зіграють у 2020 році.

Як йдеться на сайті УЄФА, збірна Польщі та України зіграють товариський матч 11 листопада 2020 року. Гра відбудеться на "Сілезькому стадіоні" у місті Хожув. Там же була запланована гра між цими збірними 31 березня 2020 року. Однак її перенесли через пандемію коронавірусу.

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Цю інформацію підтверджує і сайт Української асоціації футболу. В новині про гру проти Франції вони опублікували календар матчів збірної України, де вказали 11 листопада датою матчу проти Польщі.

Таким чином українці проведуть ті два товариські матчі, які були заплановані на кінець березня 2020 року. Тоді збірна України мала зіграти з Францією та Польщею. З французами українці поміряються силами 7 жовтня.

Після матчу з Польщею на українців очікує дві ігри Ліги націй. 14 листопада наша команда відправиться в гості до збірної Німеччини. А 17 листопада зіграє проти Швейцарії на виїзді.