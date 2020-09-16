Збірна України зіграє перенесений матч з Польщею: де і коли відбудеться гра
Збірна України у березні 2020 року мала провести два товариські матчі. Другий матч мав відбутися зі збірною Польщі. Проти поляків українці таки зіграють у 2020 році.
Як йдеться на сайті УЄФА, збірна Польщі та України зіграють товариський матч 11 листопада 2020 року. Гра відбудеться на "Сілезькому стадіоні" у місті Хожув. Там же була запланована гра між цими збірними 31 березня 2020 року. Однак її перенесли через пандемію коронавірусу.
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Таким чином українці проведуть ті два товариські матчі, які були заплановані на кінець березня 2020 року. Тоді збірна України мала зіграти з Францією та Польщею. З французами українці поміряються силами 7 жовтня.
Після матчу з Польщею на українців очікує дві ігри Ліги націй. 14 листопада наша команда відправиться в гості до збірної Німеччини. А 17 листопада зіграє проти Швейцарії на виїзді.