28 травня розпочався етап Гран-прі в Умазі. Наша збірна у складі: Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової подолала кваліфікацію, посівши перше місце, пише 24 Канал.
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Результат чемпіонства вирішувався на тайбрейку
За підсумками успішної кваліфікації наші лучниці вийшли одразу до чвертьфіналу, де суперницями українок стали спортсменки з Грузії, яких наша збірна здолала 6:0.
У півфіналі рахунок повторився, цього разу Греція нічого не змогла протиставити українкам.
Найдраматичніший матч відбувся у фіналі. Іспанки, які стали срібними призерками першого етапу Гран-прі, що відбувся у квітні, видали дуже потужний супротив нашим лучницям.
Спочатку українки виграли перший сет, потім 2 наступні були за іспанками, а четвертий знову за Україною. Все вирішувалося у тайбрейку, де спортсменки мали провести по 3 додаткових постріли. Вирішальним став другий, де наша збірна влучила в "дев'ятку", а іспанкам вдалося поцілити в "десятку".
Таким чином, у нас є перше "срібло." на Гран-прі, яким ми точно можемо пишатися.
Що відомо про Гран-прі в Умазі:
- Змагання триватимуть до 4 червня
- Україна претендує на ще одну медаль – Анастасія Павлова та Соломія Гнип розіграють між собою "бронзу" одиночних змагань
- На попередньому етапі Гран-прі була 1 медаль в України, то ж цей – стане успішнішим.