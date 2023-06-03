28 травня розпочався етап Гран-прі в Умазі. Наша збірна у складі: Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової подолала кваліфікацію, посівши перше місце, пише 24 Канал.

До теми Перша цьогорічна нагорода: Україна здобула "бронзу" на Гран-прі Європи зі стрільби з лука

Результат чемпіонства вирішувався на тайбрейку

За підсумками успішної кваліфікації наші лучниці вийшли одразу до чвертьфіналу, де суперницями українок стали спортсменки з Грузії, яких наша збірна здолала 6:0.

У півфіналі рахунок повторився, цього разу Греція нічого не змогла протиставити українкам.

Найдраматичніший матч відбувся у фіналі. Іспанки, які стали срібними призерками першого етапу Гран-прі, що відбувся у квітні, видали дуже потужний супротив нашим лучницям.

Спочатку українки виграли перший сет, потім 2 наступні були за іспанками, а четвертий знову за Україною. Все вирішувалося у тайбрейку, де спортсменки мали провести по 3 додаткових постріли. Вирішальним став другий, де наша збірна влучила в "дев'ятку", а іспанкам вдалося поцілити в "десятку".

Таким чином, у нас є перше "срібло." на Гран-прі, яким ми точно можемо пишатися.

Що відомо про Гран-прі в Умазі: