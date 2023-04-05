Збірна України посіла третє місце у командних чоловічих змаганнях на Гран-прі Європи зі стрільби з класичного лука. "Синьо-жовті" в суху виграли "бронзовий фінал".

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Континентальні змагання проходять у англійському Ліллешелі. Місце в турнірній сітці визначила кваліфікація Гран-прі, де українці продемонстрували сьомий найкращий результат, здобувши 1927 бали. Цей показник дозволив "синьо-жовтим" увійти до числа топ-8 сіяних команд та стартувати у заключний частині з другого раунда.

Зазначимо. Українська збірна була представлена трійкою в складі олімпійського чемпіона 2008-го року Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Артема Овчиннікова.

Отож, стартували українці з 1/8 турніра, де успішно здолали Швейцарію (6:2), а вже в чвертьфіналі на тайбрейку оформили перемогу над Чехію (5:4 – 29:25). за крок до фіналу у зустрічі з Нідерландами "синьо-жовті" зазнали першої поразки на турнірі – 5:1.

До речі, нідерландську трійцю представляв олімпійський віцечемпіон змішаного турніру Токіо та чемпіон Європи 2018-го року в особистих змаганнях Стів Вейлер.

Натомість у "бронзовому фіналі" збірна українських лучників виявилась влучнішою над командою зі Словаччини. До того ж, "синьо-жовті" здобули "суху" перемогу над конкурентами за третє місце змагань – 0:6. Тріо принесло збірній першу нагороду на Гран-прі Європи цього року.