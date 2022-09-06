Саме Італія є однією зі співгосподарок змагань. І матчі групи C, куди потрапила Україна, приймає Мілан. Тож на грі проти збірної Італії в суперників українців була чимала підтримка.

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Окрім того, збірні України та Італії зіграли між собою 24 серпня у матчі відбору на чемпіонат світу. І тоді перемогу святкували саме італійці завдяки вдалій грі у третій чверті.

Цього разу матч розпочався за незначної переваги збірної Італії. Хоча наша команда намагалася далеко від себе не відпускати суперника. Але це не завжди вдавалося. А на початку другої чверті італійці навіть зуміли зробити ривок в +10, чим дуже розізлили наставника збірної України Айнарса Багатскіса. Настільки, що той навіть вилаявся на гравців під час тайм-ауту.

"Настанови" тренера таки дали результат, і ще до перерви наші баскетболісти скоротили відставання.

Перед третьою чвертю наша команда програвала з різницею у чотири очки – 38:42. І були побоювання, що може повторитися доля попереднього матчу між цими командами, коли італійці зуміли створити собі комфортну перевагу в рахунку. Але цього разу таке вдалося уникнути. Навпаки, наші гравці нав'язали боротьбу супернику. І перед останньою чвертю на табло був рівний рахунок – 57:57.

А от вже в заключній чверті українці проявили себе значно краще на майданчику. В нашого суперника не пішов кидок – лише п'ять влучань. Натомість 11 спроб українців були вдалими. Тож протягом цих десяти хвилин перевага українців лише зростала. Як і тиск на італійців, з якими вони не зуміли впоратися. Фінальна сирена зафіксувала більш ніж переконливу перемогу нашої команди 84:73.

Україна – Італія 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

У цьому матчі варто відзначити Святослава Михайлюка, який набрав 25 очок. Він закинув три дальні кидки (з шести спроб). А також здійснив 4 підбирання та 3 передачі.

Юсуф Санон та Іван Ткаченко набрали по 17 очок. А Олексій Лень хоч і набрав лише 3 очки, але він зробив 11 підбирань.

6 вересня на нашу команду очікує матч проти Греції, яка теж виграла три з трьох матчів в групі. А 8 вересня зіграємо проти Хорватії. Після цього будуть матчі плей-офф.