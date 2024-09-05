Збірна України здобула історичне "срібло" з голболу на Паралімпіаді-2024

У четвер, 5 вересня, відбувся вирішальний матч за "золото" із голболу на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Україна брала участь у фіналій грі проти Японії.

Збірна України вперше у історії Паралімпійських ігор зіграє у фіналі голболу. На шляху до вирішальної гри українські спортсмени здолали чинного чемпіона Бразилію, повідомляє 24 Канал.

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Перша для України медаль з голболу на Паралімпіаді

У фінальній грі українська збірна зустрічалась з представниками з Японії, які у півфіналі здолали Китай. На жаль, українські спортсмени не змогли перемогти японців.

Матч був напружений, українська команда вимушена була відігруватись. Основний час фінальної гри завершився з рахунком 3:3. Після чого протистояння перейшло у овертайми, де за правилом "золотого м'яча" перемогу здобула збірна Японія.

У підсумку збірна України з голболу стала срібним призером Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Нагадаємо, що вперше чоловіча збірна України була представлена у цьому виді спорту на Паралімпіаді-2020. Тоді "синьо-жовті" у підсумку посіли сьоме місце у турнірі.