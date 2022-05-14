Збірна України здобула ще 13 нагород на Дефлімпійських іграх-2021 у Бразилії
Збірна України продовжує лідирувати на Дефлімпійських іграх-2021. У медальній скарбничці національної команди 129 нагород.
Українці продовжують виборювати медалі
Упродовж десятого дня змагань українці завоювали 13 нагород, з яких 5 золоті, 6 срібні та 2 бронзові. Чоловіча збірна з волейболу вперше виграла турнір.
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Ще до початку змагального дня Україна гарантувала собі п'ять медалей: фінали у пляжному волейболі відбувалися між українцями, а в бронзовому матчі у жіночому волейболі суперниці українок знялися (через коронавірус у команді). Тож два "золота", два "срібла" та одна "бронза" – в активі українців.
Також нашим атлетам вдалося здобути шість нагород у легкій атлетиці, а окрім того – "срібло" у чоловічому волейболі (програш у фіналі збірній Туреччини) та "золото" у чоловічому баскетболі.
Чоловіча команда вперше стала уперше в історії стала чемпіоном Дефлімпіади з баскетболу.
Як виступили українці у 10-й день змагань
- "Золото": чоловічий баскетбол, легка атлетика – жіноча естафета 4х400 метрів, чоловіча естафета 4х400 метрів, пляжний волейбол – Микола Цапленко / Олександр Полторацький (чоловіки, Україна №1), Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (жінки, Україна №1)
- "Срібло": чоловічий волейбол, легка атлетика – Наталія Урсуленко (метання диска), Катерина Потапенко (потрійний стрибок), Дмитро Вишинський (біг на 200 метрів), пляжний волейбол – Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (чоловіки, Україна №2), Юлія Черненко / Анна Затилкіна (жінки, Україна №2)
- "Бронза": жіночий волейбол, легка атлетика – Юлія Матвієвська (потрійний стрибок)
Дефлімпіада – спортивні змагання серед людей з порушенням слуху. Турнір триватиме до 15 травня.