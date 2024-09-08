Україна взяла участь у церемонії закриття Паралімпіади-2024

Змагання літньої Паралімпіади-2024 в Парижі добігли до свого кінця. Ввечері 8 вересня відбулася офіційна церемонія закриття Ігор.

Обов'язковим елементом церемонії закриття Паралімпійських ігор є парад спортсменів. Серед учасників ходи були представники збірної України, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція церемонії закриття Паралімпійських ігор-2024 в Парижі

Вихід української делегації на церемонії закриття Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх у Парижі взяли участь 140 українських атлетів. Вони змагалися у рекордних для нашої країни 17-ти видах спорту.

Українські параатлети завоювали 82 медалі на Іграх в Парижі. Найбільшу кількість нагород в медальну скарбничку принесли плавці. Тож не дивно, що синьо-жовтий прапор на церемонії закриття довірили чемпіону Паралімпійських ігор у плаванні Олександру Комарову. Разом з ним прапор понесе фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва.

Через сиру погоду у Парижі українські паралімпійці одягли дощовики.

Збірна України на церемонії закриття / скриншот з трансляції Суспільного

Олександр Комаров та Олена Федота-Ісаєва пронесли український прапор на параді стягів під час церемонії закриття Ігор.

Відео виходу українських прапороносців