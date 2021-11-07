Збірна України втратила основного захисника перед ключовим матчем ЧС-2022 з боснійцями

Збірна України Олександра Петракова зазнала великої кадрової втрати перед важливими матчами у листопаді. Захисник Динамо Віталій Миколенко не зіграє за національну команду.

Велика втрата для "синьо-жовтих"

22-річний лівий захисник Динамо не зможе допомогти "синьо-жовтим" у товариській грі проти Болгарії та матчі відбору чемпіонату світу-2022 з боснійцями.

До речі Віктора Корнієнка викликали до збірної України з футболу

Віталій Миколенко не поїхав на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя через травму. Відновлення футболіста триватиме близько трьох тижнів. Неприємну новину про тривалу реабілітацію повідомив головний тренер столичного клубу Мірча Луческу.

. Миколенко вже пропускав відбіркові матчі України через пошкодження – на виїзді проти Фінляндії (1:2) та вдома у Львові проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Фланговий гравець оборони пропустить не лише матчі національної команди. Також Миколенко не візьме участь у поєдинках з Чорноморцем (19 листопада), Баварією (23 листопада) та Минаєм (27 листопада).

Наразі невідомо, чи затягнеться відновлення Віталія на грудень. У перший місяць зими кияни проведуть три матчі – проти Вереса, Бенфіки та Зорі.

У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за "біло-синіх" 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами.

Перед останнім туром у відборі чемпіонату світу-2022 Україна йде другою у групі D. Підопічні Петракова випереджають Фінляндію та Боснію і Герцеговину лише на один та два бали відповідно. Українцям у виїзній грі з боснійцями потрібна перемога. Лише вона зможе вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу.