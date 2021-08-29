Збірна України втратила нападника перед матчами у вересні

Збірна України у вересні 2021 року проведе три матчі. Однак в цих іграх не зіграє нападник Артем Довбик.

У неділю, 29 травня, частина футболістів збірної України вперше зібралася разом. До Києва прибули викликані гравці київського Динамо, а також нападник Артем Довбик з Дніпро-1.

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Однак Довбик не зможе зіграти за збірну України у вересні. МРТ-дослідження показало ушкодження області 12-го ребра грудної клітки з утворенням гематоми, яку нападник зазнав у клубі в четвер, 26 серпня.

За словами головного лікаря національної команди В’ячеслава Попова, лікування такого ушкодження потребує близько двох тижнів. Відтак після розмови з головним тренером Артем повернувся до свого клубу, де продовжить лікування.

Варто додати, що повністю збірна України вперше збереться вже у Нур-Султані ввечері 30 серпня, де в команди 1 вересня запланований матч проти збірної Казахстану. Саме туди прибудуть одразу шість українських легіонерів – Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін та Тарас Качараба.

Після гри з Казахстаном, на збірну України 4 вересня очікує матч в Києві проти Франції. А потім 8 вересня – гостьовий товариський матч проти Чехії.