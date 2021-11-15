Збірна України встановила унікальний антирекорд у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу завершує відбір на чемпіонат світу 2022 року. Підопічні Олександра Петракова в останньому матчі 2021 року на виїзді зустрінуться з Боснією та Герцеговиною.

Україна без домашніх перемог

У відборі на ЧС-2022 збірна України встановила унікальний антирекорд у своїй історії. Вперше українська збірна не виграла жодного домашнього матчу під час відбіркового циклу на чемпіонат світу або Європи.

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Збірна України бере участь у відборах з 1994 року. Відтоді "синьо-жовті" перемагали бодай в одному домашньому поєдинку.

У 2021 році статистика змінилася: Україна провела 4 матчі у відборі на чемпіонат світу-2022 й не здобула жодної перемоги.

При цьому українці й не зазнали жодної поразки. Всі матчі нашої команди завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Результати України в домашніх матчах у відборі на ЧС-2022

Україна – Фінляндія 1:1

Україна – Казахстан 1:1

Україна – Франція 1:1

Україна – Боснія та Герцеговина 1:1

Загалом у 2021 році збірна України провела 17 матчів (9 нічиїх, 5 перемог та 3 поразки). Україна виграла тільки дві домашні гри проти Північної Ірландії та Кіпру.

Наразі в нашої команди невдала серія з 13-и поспіль офіційних поєдинків, в яких Україна пропускала мінімум один гол. Якщо брати до уваги й товариські матчі, то Україна пропустила в 11-и поспіль поєдинках, що є антирекордом в історії команди.