Збірна України вперше за 20 років вийшла у плей-офф Євро з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу достроково вийшла у ранд плей-офф чемпіонату Європи. України оформили вихід у плей-офф вперше з 2001 року.

Україна в 1/8 фіналу Євро

Українки вийшли у плей-офф завдяки результату в паралельній грі. Для дострокового виходу "синьо-жовтим" потрібна була перемога Фінляндії у грі проти Румунії. Так і сталося – фінки перемогли в чотирьох сетах (3:1).

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Фінляндія вибила з турніру Румунію, однак не зможе бути вищою за Україну та Швецію. Тому для фінок Євро також завершилося.

Групу України достроково виграла збірна Туреччини. А от позиції з другої до четвертої визначаться в останньому турі. Нідерланди зіграють проти Швеції, а Україна проти Румунії.

Історичний результат

До цього жіноча збірна України проходила груповий етап на Євро у 2001 році. Наступні 9 чемпіонатів Європи для України були невдалі.

Чотири рази українки вилітала у групі та ще п'ять взагалі не відбиралася до фінальної частини.

Досі найкращим результатом наших дівчат є чемпіонат Європи 1993 року, на якому українки взяли "бронзу".

В 1/8 фіналі суперником України буде одна з команд групи B. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 28 – 29 серпня.