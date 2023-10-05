За крок до сенсації: збірна України з волейболу програла Бразилії у відборі до ОІ-2024 – відео

У четвер, 5 жовтня, збірна України зіграла черговий матч у Ріо-де-Жанейро, де розігруються путівки на Олімпіаду-2024 у Парижі. Суперником нашої команди стали чинні бронзові призери чемпіонату світу.

Бразилія – Україна 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11)

Збірна України з волейболу провела четвертий матч у відборі до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Суперником команди Угіса Крастіньша стала збірна Бразилії – 3-разові переможці Олімпіади які є господарями турніру, пише 24 канал.

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Команда Угіса Крастіньша, попри шалений спротив, не змогла утримати перевагу над титулованим суперником та зазнала третьої поразки у драматичній перестрілці, де доля матчу вирішувалася на тайбрейку.

Перший сет став насолодою для фанатів волейболу. Суперники влаштували справжню зарубу, яка тривала 74 очко. Українці весь час наздоганяли суперника, і вперше змогли вийти вперед тільки за рахунку 28:27, "синьо-жовті" відіграли 9 сетболів та на своєму п'ятому таки забрали партію – 38:36.

Другий сет розпочався позитивно для України, "синьо-жовті" мали перевагу у рахунку 10:6, але господарі крок за кроком відігравали гандикап та завершили сет з перевагою у п'ять очок.

У наступній партії сценарій повторювався, Україна також була попереду 10:6, Бразилія наздогнала її у рахунку, але після 19:19 фінальний ривок вдався саме підопічним Угіса Крастіньша – 25:21.

Четвертий сет Бразилія взяла з комфортним рахунком 25:18 та перевела гру на тай-брейк. де зробила гандикап у 3 розіграші в першій половині партії та після переваги 6:3 ближче, ніж на 2 очки "синьо-жовтих" до себе не підпускала – 15:11.

Після такого результату Україна залишилася на шостому місці в турнірній таблиці групи А, до ОІ-2024 виходять команди, які посядуть перші два місця.

Турнірна таблиця після 4 турів

Німеччина – 12 очок (різниця за сетами 12:4) Куба – 9 (10:3) Італія – 9 (10:4) Бразилія – 7 (10:7) Чехія – 4 (6:10) Україна – 4 (5:9) Іран – 3 (5:10) Катар – 0 (1:12)

. Наступний матч Україна зіграє 6 жовтня о 23:00 з Катаром.

Дивіться відеоогляд матчу Бразилія – Україна