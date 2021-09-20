Збірна України з волейболу не змогла відібратися на чемпіонат світу у Росії через Китай

Чоловіча та жіночі збірні України з волейболу не зуміли пробитися на чемпіонати світу. Чоловіки зупинилися за крок від путівки на турнір. У жінок було менше шансів.

Потрапити на чемпіонат світу з волейболу можна в декілька способів. Перший з них – стати господарем турніру. Ще один – виграти попередній чемпіонат світу. Третій спосіб передбачає, що на турнір путівки отримають по два представники від кожної континентальної конфедерації (учасники фінального матчу чемпіонату континенту). І остання можливість – посісти відповідне місце в рейтингу FIVB.

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У чоловіків "вакантними" були 12 путівок. У жінок – 11. Все через те, що чоловічий чемпіонат світу прийматиме Росія, а в жінок країн-господарок одразу двоє – Польща та Нідерланди.

Ні чоловіча, ні жіноча збірні не зуміли пробитися на чемпіонат світу через виступи на континентальній першості. Обидві команди вийшли з групи, але на цьому й зупинилися, поступившись в 1/8 фіналу.

Останнім варіантом залишався рейтинг FIVB. Чоловіча збірна довший час залишалася на 22-у місці у світовому рейтингу, що давало право виступити на чемпіонаті світу в Росії. Але в останній момент нас обійшов Китай, чия збірна зуміла вибороти бронзові нагороди на чемпіонаті Азії. Тож китайці потіснили нас на одну сходинку, відібравши право виступити на чемпіонаті світу з волейболу у Росії.

В жіночої збірної шансів майже не було. Наша команда аж на 27-ій позиції.

Чоловічий чемпіонат світу з волейболу відбудеться з 26 серпня до 11 вересня 2022 року. Жіночий чемпіонат світу триватиме з 23 вересня до 15 жовтня 2022 року. На кожному з турнірів виступить по 24 збірних.

Чоловіча збірна України з волейболу востаннє грала на чемпіонаті світу в 1998 році, жіноча – в 1994 році.