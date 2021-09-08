Збірна України з волейболу з боєм поступилася Польщі на Євро-2021

Збірна України з волейболу зіграла останній матч групового етапу чемпіонату Європи. Українцям довелося протистояти збірній Польщі.

Збірна України в цьому матчі була змушена протистояти не лише суперникам на майданчику, але й вболівальникам на трибунах. Адже свої матчі група A проводила в польському Кракові. Тож і на грі між збірними Польщі та України був повний зал вболівальників. Але українці серед них теж були.

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Збірна Польщі – чинний чемпіон світу, і виграла всі чотири попередні матчі в групі. Україна ж в попередній грі забезпечила собі місце в плей-офф. Тож в цьому матчі наші волейболісти не були обтяжені необхідністю здобути перемогу, а могли просто показати свою гру проти потужного суперника.

Правда в першому сеті це не надто вдалося. Поляки поступово набрали очко за очком, тож і "привезли" нам одразу +10 – 25:15.

А от вже два наступні сети не були легкою прогулянкою для збірної Польщі. Українці вдало грали в блоці, нестандартно атакували, тож зуміли завдати клопотів супернику. Але виший клас збірної Польщі таки взяв верх – українцям не вдалося здобути перемогу в жодному з сетів.

Україна – Польща 0:3 (15:25, 20:25, 21:25)

Україна посіла третє місце в групі та вийшла в плей-офф. Тепер команда очікує на свого суперника. Це буде команда, яка посяде друге місце в групі C. Це можуть бути збірні Росії, Туреччини чи Фінляндії. Матч 1/8 фіналу Україна зіграє 11 вересня в польському місті Гданськ. Точний час стане відомий пізніше.

Варто відзначити, що проти Туреччини Україна грала у фіналі Золотої Євроліги у червні 2021 року. Тоді українці поступилися.