Збірна України визначилася з другим суперником у рамках підготовки до матчу з Шотландією
Джерело:УАФ
Збірна Україна визначилася із новим суперником в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Про це офіційно повідомили в УАФ.
Команда з Хорватії
Українська асоціація футболу досягла згоди з хорватським клубом Рієка з однойменного міста щодо проведення контрольного матчу. Гра відбудеться на домашній арені хорватського клубу на стадіоні "Руєвіца".
Варте уваги Подяка союзникам, міста України: збірна презентувала форму, у якій зіграє товариські матчі
Матч відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.
Всі вилучені кошти від продажу квитків, буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.
Мета United24 – об’єднати людей з усього світу в їхньому бажанні допомогти Україні.
Вартість квитків на гру в Хорватії – від 20 до 70 кун (приблизно від 2,5 до 10 євро).
Арена "Руєвіца" вміщує понад 8 тисяч глядачів.
Що відомо про хорватський клуб
Рієка є третім за значенням клубом Хорватії. Перший в історії титул національного чемпіона він здобув п'ять років тому (2017), ще сім разів вигравав срібні медалі.
У доробку Рієки – шість Кубків Хорватії та два Кубки колишньої Югославії. У попередньому розіграші національного чемпіонату Рієка фінішувала третьою. За два тури до завершення поточної першості команда йде на четвертій позиції.
Цього сезону Рієка вийшла до фіналу національного Кубку, в якому 26 травня зіграє з Гайдуком.
Підготовка до чемпіонату світу-2022
- Перший суперник збірної України у рамках підготовки до відбіркового матчу плей-офф чемпіонату світу буде Боруссія Менхенгладбах. Зустріч з німецьким клубом відбудеться 11 травня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Українці зможуть безкоштовно потрапити на матч.
- Зараз у "синьо-жовтих" розпочався тренувальний збір у Словенії.
- 1 червня національна команда зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. А вже 5 червня тріумфатори цього поєдинку зустрінуться зі збірною Уельсу.