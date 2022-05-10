Збірна України визначилася з другим суперником у рамках підготовки до матчу з Шотландією

Збірна Україна визначилася із новим суперником в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Про це офіційно повідомили в УАФ.

Команда з Хорватії

Українська асоціація футболу досягла згоди з хорватським клубом Рієка з однойменного міста щодо проведення контрольного матчу. Гра відбудеться на домашній арені хорватського клубу на стадіоні "Руєвіца".

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Матч відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

Всі вилучені кошти від продажу квитків, буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Мета United24 – об’єднати людей з усього світу в їхньому бажанні допомогти Україні.

Вартість квитків на гру в Хорватії – від 20 до 70 кун (приблизно від 2,5 до 10 євро).

Арена "Руєвіца" вміщує понад 8 тисяч глядачів.

Що відомо про хорватський клуб

Рієка є третім за значенням клубом Хорватії. Перший в історії титул національного чемпіона він здобув п'ять років тому (2017), ще сім разів вигравав срібні медалі.

У доробку Рієки – шість Кубків Хорватії та два Кубки колишньої Югославії. У попередньому розіграші національного чемпіонату Рієка фінішувала третьою. За два тури до завершення поточної першості команда йде на четвертій позиції.

Цього сезону Рієка вийшла до фіналу національного Кубку, в якому 26 травня зіграє з Гайдуком.

Підготовка до чемпіонату світу-2022