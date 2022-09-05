Збірна України вийшла в плей-офф Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу гарантувала собі місце в плей-офф чемпіонату Європи. Команда виграла перші два матчі в групі.

Збірна України вдало стартувала на Євробаскет-2022, в першому матчі розгромивши Велику Британію 90:61. Далі українці вирвали перемогу з різницею в одне очко над збірною Естонії – 74:73.

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Ці дві перемоги дозволили збірній України вийти в лідери групи. А після того, як Естонія та Велика Британія програли свої треті матчі на турнірі – і забезпечити собі місце в плей-офф. Адже з групи виходять чотири краші команди з шести. Українці собі гарантували місце в першій четвірці вже після цих перших двох матчів – Естонія та Велика Британія вже не зможуть обійти нашу команду в турнірній таблиці.

5 вересня збірна України проведе матч проти одного з господарів турніру – збірної Італії. Далі на нашу команду очікує не менш важкий матч проти одного з фаворитів турніру – проти Греції 6 вересня. 8 вересня наші баскетболісти зіграють проти збірної Хорватії.

В плей-офф наша команда зіграє проти одного із суперників з групи D. Це може бути Польща, Ізраїль, Сербія, Чехія або Фінляндія.