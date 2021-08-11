Збірна України відмовила іменитому екстренеру Німеччини

11 серпня 2021 , 14:47
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Ігоря Бурбаса

Збірна України з футболу досі без головного тренера після того, як команду покинув Андрій Шевченко. Очолити українську збірну могли відомі іноземні спеціалісти, але отримали відмову від "синьо-жовтих".

Збірну очолить українець

Українсьцій асоціації футболу пропонували послуги німця Юргена Клінсмана та італійця Джанні Де Б'язі. Та в УАФ відмовили іноземним спеціалістам.

До теми Підписання контракту Реброва зі збірною України відтягується: команду може очолити інший тренер

Представники Клінсмана та Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець,
– написав Бурбас у твітері.

  • Клінсман та Де Б'язі легендарні у минулому футболісти.
  • Як тренер більш успішний Клінсман, який виграв з Німеччиною "бронзу" чемпіонату світу 2006 року. Також Клінсман очолював Баварію, Герту та збірну США.
  • Щодо Де Б'язі, то італієць очолював ряд клубів. Серед найвідоміших СПАЛ, Модена, Торіно, Удінезе, Леванте, Алавес. Також працював тренером збірної Албанії.

Збірна України змінює тренера

Збірну України протягом останніх 5 років очолював Андрій Шевченко. 1 серпня Шевченко несподівано оголосив, що покидає команду. За словами Шевченка, у нього закінчився контракт.

УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Однак представлення наступника Шевченка перенесли. Головним претендентом на тренерське крісло є Сергій Ребров.

За інформацією ЗМІ, у Реброва виникли проблеми з розірванням контракту з катарським Аль-Айном.

Автор: Михайло Гема