Збірна України відмовила іменитому екстренеру Німеччини

Збірна України з футболу досі без головного тренера після того, як команду покинув Андрій Шевченко. Очолити українську збірну могли відомі іноземні спеціалісти, але отримали відмову від "синьо-жовтих".

Збірну очолить українець

Українсьцій асоціації футболу пропонували послуги німця Юргена Клінсмана та італійця Джанні Де Б'язі. Та в УАФ відмовили іноземним спеціалістам.

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Представники Клінсмана та Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець,

– написав Бурбас у твітері.

Клінсман та Де Б'язі легендарні у минулому футболісти.

Як тренер більш успішний Клінсман, який виграв з Німеччиною "бронзу" чемпіонату світу 2006 року. Також Клінсман очолював Баварію, Герту та збірну США.

Щодо Де Б'язі, то італієць очолював ряд клубів. Серед найвідоміших СПАЛ, Модена, Торіно, Удінезе, Леванте, Алавес. Також працював тренером збірної Албанії.

Збірна України змінює тренера

Збірну України протягом останніх 5 років очолював Андрій Шевченко. 1 серпня Шевченко несподівано оголосив, що покидає команду. За словами Шевченка, у нього закінчився контракт.

УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Однак представлення наступника Шевченка перенесли. Головним претендентом на тренерське крісло є Сергій Ребров.

За інформацією ЗМІ, у Реброва виникли проблеми з розірванням контракту з катарським Аль-Айном.