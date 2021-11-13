Збірна України вдруге поспіль програла на турнірі Euro Ice Hockey Challenge

Національна збірна України з хокею 13 листопада провела другий матч на Euro Ice Hockey Challenge. "Синьо-жовті" зазнали другої поразки поспіль.

Угорщина – Україна 2:1

Закинуті шайби: Галло (2) – Міхнов

Угорщина стала другим суперником України на міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge. На жаль, українці зазнали другої поспіль прикрої поразки.

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У першому періоді обидві збірні з хокею закинули по шайбі. У складі української збірної відзначився Андрій Міхнов, який зрівняв рахунок.

У другій 20-хвилинці угорці закинули у ворота України вдруге. Знову кривдником "синьо-жовтих" став Вільмоса Галло.

Українцям не вдалось відігратись – 2:1 перемога Угорщини.

Нагадаємо, що у першому поєдинку українці поступились по булітах Італії (4:3). Цей турнір став для "синьо-жовтих" частинкою етапу підготовки до чемпіонату світу-2022 у дивізіоні 1В.

Чемпіонат світу-2022 відбудеться у польському Катовіце (25 квітня – 1 травня).