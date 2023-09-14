"Вони були особливими": зірка збірної України написав теплий пост на адресу вболівальників

Анатолій Трубін залишився вражений підтримкою фанатів на вересневих матчах. Воротар запевнив, що не буде відмовляти у автографах прихильникам.

Збірна України з футболу провела непростий вересневий цикл. Команда Сергія Реброва зустрічалась з фіналістами Євро-2020 Англією та Італією в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.

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Номінально домашня гра з "трьома левами" пройшла у польському Вроцлаві, але при цьому українські вболівальники влаштували нашій команді неймовірну підтримку. Так само чимало співвітчизників приїхало підтримати команду Реброва у Мілані.

Гравці збірної України добре відчули підтримку від фанатів. Воротар національної команди Анатолій Трубін написав приємний пост в інстаграмі з цього приводу.

На цих зборах національної збірної особливими були вболівальники. В Польщі зустрічались з маленькими фанами. Згадую себе у їх віці. Уявляю, як вони чекали на приїзд збірної. Тому намагаюся не відмовляти у фото та автографах без вагомих причин. Дуже дякую всім вболівальникам за підтримку на цих важливих для команди матчах. До зустрічі в жовтні,

– написав кіпер Бенфіки.

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Відзначимо, що в матчах з фаворитами групи Україні вдалось взяти один бал, зігравши внічию з Англією (1:1). Натомість у МІлані "синьо-жовті" поступились прямому конкуренту Італії.

Після п'яти зіграних зустрічей Україна посідає третє місце у групі С, маючи порівну балів з італійцями та македонцями. Англія ж впевнено лідирує, маючи шестиочковий гандикап. За підсумками раунду на Євро потраплять дві найкращі збірні з групи.