Завершили на мінорній ноті: Україна поступилась Туреччині у неймовірному фіналі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна з волейболу видала вогняний матч проти Туреччини. Підопічні Угіса Крастіньша показали характер, але провалений останній сет коштував "синьо-жовтим" золота.

Туреччина – Україна 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Збірна України з волейболу серед чоловіків відіграла сезон у Золотій Євролізі, пише 24 канал. Підопічні Угіса Крастіньша не помітили суперників по гріпу, всуху вигравши всі матчі з Бельгією, Хорватією та Північною Македонією.

Читайте також Український волейболіст Олександр Боровський загинув під Бахмутом на війні з Росією

Перший сет "синьо-жовті" програли лише у півфіналі з хорватами. Але зрештою Україна переломила хід тої гри та виграла 3:1. У вирішальній зустрічі нашій команді протистояла збірна Туреччини. Україна вже вигравала Євролігу у 2017-му.

Ба більше, за останні три роки це був другий фінал для нашої команди. У 2021-му українці також грали у вирішальній грі з турками, але поступились 1:3. Цього ж разу наша команда була фавориткою фіналу, але турки спростували ці розклади.

Перший сет Україна взяла без проблем, давши Туреччині лише 14 очок. Втім з другого наші суперники увімкнулись і на жилах почала вигравати. У другому сеті "червоно-білі" переграли нашу команду лише на три очки, а у третьому дотисли після того, як українці витягли на рахунок 24:24.

Читайте також Бан продовжили: Міжнародна федерація волейболу виключила зі свого рейтингу Росію та Білорусь

Україні залишалось вигравати два сети поспіль. У четвертому наша команда включилась та вигризла паритет. Але у вирішальному сеті, який йшов до 15-ти очок, турки не залишили нам шансів. "Червоно-білі" не підпускали підопічних Крастіньша до себе ближче ніж на 4 пункти.

Наші ж хлопці розклеїлись і чотири рази поспіль помилились на подачі. Таким чином Туреччина виграє Золоту Євролігу, а Україна чекає на Кубок претендентів, щоб потрапити у наступний розіграш Ліги націй.