Наша команда у перших двох турах перемогла збірні Франції та ПАР, потім слідувала поразка від лідерів групи збірної Китаю та нічия зі збірною Іспанії. Такі результати дали можловість достроково вийти у наступний раунд турніру. Залишився поєдинок проти збірної Нідерландів, який визначить нашу позицію у групі, а згодом і суперника в плей-офф відповідно до посівшого місця.

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Загалом у турнірі бере участь 12 команд, які розподілені на дві групи по 6 колективів та грають за круговою системою. З них 4 найкращі збірні з кожної групи виходять у 1/4 змагань.

Група А: Україна, Нідерланди, Франція, Китай, ПАР, Іспанія.

Група В: США, Індія, Польща, Ізраїль, Азербайджан, Узбекистан.

Команди, які уже подолали груповий етап: Китай, Франція, Україна, Іспанія, Узбекистан, Азербайджан, Індія, Польща.

Склад збірної України: Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Оексієнко, Олександр Сулипа (капітан).