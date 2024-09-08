"Такі ж помилки як і на Євро-2024": Ребров прокоментував поразку збірної України у Лізі націй

Учора, 8 вересня, Україна стартувала у Лізі націй поєдинком проти збірної Албанії. Почала турнір національна команда поразкою від балканців.

Збірна України приймала Албанію у "домашньому" матчі в Чехії, попри те, що "синьо-жовті" першими відкрили рахунок, "червоно-чорні" перевернули гру та виграл з рахунком 2:1. Сергій Ребров, головний тренер збірної України, прокоментував гру своєї команди.

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Повний провал на старті Ліги націй

Сергій Станіславович на пресконференції розповів чому команда не змогла досягти позитивного результату. Головний тренер "синьо-жовтих" зазначив, що його підопічні грали проти сильного суперника, яка дуже добре обороняється.

Наставник збірної України підкреслив, що його гравці намагались робити передачі у штрафний, але у першому таймі було мало моментів. Найгостріший момент був у Романа Яремчука.

У другому таймі українські футболісти змогли відкрити рахунок та ще були шанси збільшити перевагу, але не забиваєш ти, то забивають тобі, зауважив Ребров.

Керманич "синьо-жовтих" відзначив, що щільна оборона Албанії була головною проблемою для його підопічних, адже потрібно мати терпіння, щоб розкрити такий захист.

Ми намагалися це робити, але не було достатньої гостроти у штрафному. Це та проблема, яка була в нашій грі з Румунією — ми контролювали м’яч, але не створювали моментів, не навантажували штрафний майданчик. Албанія, як і на Євро, дуже організовано оборонялася,

– відзначив Ребров.

Також Сергій Станіславович розкритикував свою команду за гру в захисті, зазначивши, що потрібно оборонятись усією командою. Тренер підкреслив, що не можна пропускати два м'ячі з трьох контратак.

Цікаво. Збірна України жодного разу не програвала Албанії у шести попередніх матчах. За всю історію зустрічей національна команда має у своєму активі 5 перемог та 1 нічию.

На запитання про наступну гру головний тренер українських "левів" відзначив, що потрібно сконцентруватись на собі, покращити гру в захисті та не думати про результат першого матчу Чехії. Зі слів наставника, що через малий запас часу треба швидко на все відреагувати.

Зазначимо, що другий матч у Лізі націй Україна зіграє у гостьовому поєдинку проти збірної Чехії на стадіоні "Eden Arena". Дата та час проведення гри – 10 вересня, о 21:45 за київським часом.