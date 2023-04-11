Вперше за 14 років: жіноча збірна України вийшла на чемпіонат світу-2023 з гандболу

"Синьо-жовті" виграли всі матчі кваліфікації на Мундіаль проти Люксембурга та Північної Македонії. Українки не були учасницями ЧС з 2009 року.

Україна – Північна Македонія 31:22 (24:12 / 7:10)

Збірна України з гандболу серед жінок завершила кваліфікацію на чемпіонат світу-2023. Підопічні Віталія Андронова не потрапили на Євро-2022, тому отримали шанс здобути путівку на Мундіаль через кваліфікацію, пише 24 канал.

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Українкам треба було пройти двох опонентів. У першому раунді наша команда не мала проблем зі збірною Люксембурга, двічі вигравши країну-карлика (36:13 / 30:11).

Тепер же нашій команді належало здолати Північну Македонію, щоб потрапити на Мундіаль. Балканці були одними з господарів Євро-2022 і представляють із себе міцний колектив.

Втім і тут наша команда змогла здобути дві перемоги. На виїзді Україна виграла лише у два голи (24:22), а ось у номінально домашньому поєдинку в угорській Кішварді наші дівчата тріумфували більш впевнено.

Підопічні Андронова захопили ініціативу з перших хвилин і до перерви вели в рахунку з різницею аж у 12 голів. У другій половині македонки скоротили відставання на три пункти, але підсумок зустрічі це не змінило.

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Коли і де чемпіонат світу та хто гратиме

31:22 – і жіноча збірна України вперше за 14 років виходить на чемпіонат світу. В останній раз українки грали на Мундіалі у 2009 році, посівши 17 місце. Найкращий же результат (четверте місце) Україна показала аж у далекому 2003-му

Сам турнір пройде з 29 листопада по 17 грудня у трьох скандинавських країнах – Данії, Швеції та Норвегії. Наразі відомо про 20 з 32 команд, які забезпечили собі участь на ЧС: