Збірна України сенсаційно здолала бронзових призерок чемпіонату Європи з гандболу

Жіноча збірна України успішно стартувала у відборі чемпіонату Європи-2022. У стартовому матчі українки в гостях обіграли команду Хорватії - 22:23.

Хорватія – Україна 22:23 (15:11)

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Поступаючись після першого тайму 11:15, команда Віталія Андронова після перерви переломила хід гри, наздогнала суперниць (15:15) і в драматичній боротьбі здобула перемогу 23:22.

Найбільш результативними серед українок стали півсередня Ірина Глібко (6 голів), ліва крайня Марина Коновалова (4) та розігруюча Тамара Смбатян (4). Велику роль зіграли три голи правої півсередньої Наталії Стрюкової наприкінці матчу, а ще – серія сейвів голкіперки Юдіт Балог, яка блискуче провела 2-й тайм.

Дебют Віталія Андронова на посаді головного тренера національної збірної вийшов напрочуд вдалим. Українки на виїзді, проявивши характер, завдали поразки бронзовим призеркам минулого Євро.

Наступний матч відбору Євро-2022 збірна України проведе в Сумах 10 жовтня проти команди Франції.