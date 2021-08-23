Збірна України розбила Швецію у матчі чемпіонату Європи з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи. Цього разу українки впевнено здолали команду Швеції.

Україна – Швеція 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

До теми Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з волейболу

Українки від старту поєдинку заволоділи ініціативою і швидко вийшли вперед. Підопічні Володимира Орлова вели 24:20, але змусили похвилюватися фанатів.

Тільки з четвертої спроби наші волейболістки зуміли реалізувати сет-болл.

Другий сет наші спортсменки провели набагато впевненіше. "Синьо-жовті" повністю контролювали гру та розбили шведок – 25:17.

Команда Орлова зберегла переможний настрій і на останню партію, в якій довела справу до логічної перемоги. Українки знову розбили своїх суперниць!