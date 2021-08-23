Збірна України розбила Швецію у матчі чемпіонату Європи з волейболу
23 серпня 2021 , 18:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Жіноча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи. Цього разу українки впевнено здолали команду Швеції.
Україна – Швеція 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
До теми Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з волейболу
Українки від старту поєдинку заволоділи ініціативою і швидко вийшли вперед. Підопічні Володимира Орлова вели 24:20, але змусили похвилюватися фанатів.
Тільки з четвертої спроби наші волейболістки зуміли реалізувати сет-болл.
Другий сет наші спортсменки провели набагато впевненіше. "Синьо-жовті" повністю контролювали гру та розбили шведок – 25:17.
Команда Орлова зберегла переможний настрій і на останню партію, в якій довела справу до логічної перемоги. Українки знову розбили своїх суперниць!
- Тепер наша команда впевнено утримується у четвірці найкращий та має хороші шанси зіграти у плей-офф. Наступний матч наші волейболістки зіграють 25 серпня проти Румунії.