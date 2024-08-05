Сергій Ребров розповів про емоції гравців у роздягальні після першого матчу на Євро-2024

Цього літа, у Німеччині відбувся Євро-2024, участь у якому брала збірна України. Це перший турнір національної команди на чолі з Сергієм Ребровим.

На цьогорічному чемпіонаті Європи збірна України вилетіла з турніру на стадії групового етапу. Команда Сергія Реброва набрала чотири очки та посіла останнє місце у квартеті з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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Ребров про перший матч на Євро-2024

Наставник збірної України пригадав перший матч на Євро-2024 та розповів, що робили гравці національної команди після нього. Нагадаємо, що тоді збірна Румунії неочікувано розгромила українців з рахунком 3:0.

Після матчу до мене підійшов Ярмоленко – каже: «Можна ми поговоримо самі в команді. Я думаю, таке бажання з'явилося після того, що ми побачили після матчу. Я побачив, що деякі гравці сиділи в роздягальні з телефонами і дивилися, що там пишуть в інстаграмі, як оцінюють їх гру? Ось що хвилювало їх після Румунії,

– розповів Ребров.

Сьогодні, у Будинку футболу відбулась пресконференція Сергія Реброва. Головний тренер збірної України розповів про плани на майбутнє у роботі зі збірною. Також президент УАФ Андрій Миколайович Шевченко підтримав керманича національної команди та заявив про цілі збірної на найближчі роки.

Збірна України, восени 2024 року, буде брати участь у Лізі націй. Усі шість матчів у групі B1 українці зіграють проти Албанії, Чехії та Грузії.