Збірна України провела відкрите тренування на зборах у Словенії

Спочатку травня збірна України розпочала підготовку до матчу проти Шотландії. 6 травня підопічні Олександра Петракова мали день відкритих дверей для ЗМІ.

Троє гравців поза загальною групою

Станом на 7 травня у розташування української збірної прибуло 23 футболісти. Після закінчення сезону у національну команду приїдуть гравці, які виступають у закордонних чемпіонатах.

Читайте також Хочемо поїхати на чемпіонат світу, – Петраков про підготовку до матчу з Шотландією

Цікаво, що у Словенію може приїхати Данило Ігнатенко, який виступає в оренді у французькому Бордо. На пресконференції Петраков не заперечив та не спростував приїзд півзахисника. Головний тренер "синьо-жовтих" запевнив, що повинен зберігати інтригу.

Участь у відкритому тренуванні для ЗМІ взяло 20 футболістів. Поза загальною групою опинились Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Олексій Гуцуляк. Двоє останніх отримали дебютні виклики у головну команду країни.

Циганков продовжує відновлюватись від пошкодження, яке отримав у благодійному турне київського Динамо. Така ж проблема у Мудрика. Однак реабілітація Михайла вже на останній стадії, адже травма виявилась несерйозною.

Щодо Гуцуляка, то Олексій відчув дискомфорт у коліні. Через який відправився робити МРТ-знімок, який допоможе лікарям встановити діагноз.

Відеоогляд відкритого тренування збірної України

Головне про підготовку збірної України

Національна команда розташувалась у словенському місті Брно, що за 40 кілометрів від Любляни. Першими на збір прибула делегація, яка складалась із персоналу, тренерського штабу та чотирьох футболістів, які на цей момент перебували в Україні.

Вже 2 травня до збірної приєднались гравці Шахтаря. Лише фланговий захисник Віктор Корнієнко пропускає збір через пошкодження.

5 травня до "синьо-жовтих" доєднались динамівці.

Підопічні Олександра Петракова будуть набирати форму не лише через тренувальний процес, а й через контрольні спаринги. Перший суперник вже відомий. Ним стане Боруссія Менхенгладбах. Поєдинок проти німецького клубу відбудеться 11 травня.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, на команду чекатиме чотири або п'ять товариських матчів. Майже місяць триватиме підготовка збірної до гри проти Шотландії.

Поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти шотландців відбудеться 1 червня. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу, то позмагаються з Уельсом за путівку у Катар.