Збірна України проведе контрольний матч перед битвою з Італією: несподіваний суперник
Джерело:Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. До надважливого поєдинку з Італією "синьо-жовті" підготуються за допомогою спарингу.
Збірна України з футболу проведе контрольний матч проти польської Лехії з міста Гданськ. Спаринг відбудеться 16 листопада, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Ідея провести матч виникла внаслідок домовленості головних тренерів команд – Сергія Реброва та Шимона Грабовскі. Матч відбудеться в Гданську, де Україна і проведе свій листопадовий збір.
"На синьо-жовтих" чекає вирішальна битва проти Італії
20 листопада в Леверкузені збірна України проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Початок зустрічі заплановано на 20:45 за місцевим часом
Нагадаємо, за Лехію виступає український півзахисник Максим Хлань. Учора він забив свій другий гол за польський клуб.
Україна у кваліфікації Євро-2024
- Нагадаємо, що Україна посідає друге місце у кваліфікаційній групі С, поступаючись Англії, яка вже де-юре вийшла на Євро
- Італія ж відстає від "синьо-жовтих" на три бали, але ще має в запасі домашню гру проти Північної Македонії (17 листопада)
- Якщо "Скуадра Адзура" переможе балканців, то порівняється за балами з українцями перед вирішальною битвою
- У такому випадку команді Реброва потрібна буде лише перемога
- Втрата очок від Італії у матчі з македонцями дозволить Україні вийти на Євро в разі нічиєї
- Матч Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45 за київським часом