Збірна України проведе контрольний матч перед битвою з Італією: несподіваний суперник

Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. До надважливого поєдинку з Італією "синьо-жовті" підготуються за допомогою спарингу.

Збірна України з футболу проведе контрольний матч проти польської Лехії з міста Гданськ. Спаринг відбудеться 16 листопада, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Ідея провести матч виникла внаслідок домовленості головних тренерів команд – Сергія Реброва та Шимона Грабовскі. Матч відбудеться в Гданську, де Україна і проведе свій листопадовий збір.

"На синьо-жовтих" чекає вирішальна битва проти Італії

20 листопада в Леверкузені збірна України проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Початок зустрічі заплановано на 20:45 за місцевим часом

Нагадаємо, за Лехію виступає український півзахисник Максим Хлань. Учора він забив свій другий гол за польський клуб.

Україна у кваліфікації Євро-2024