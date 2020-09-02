Збірна України з футболу продовжує підготовку до старту нового сезону Ліги Націй. 3 вересня у Львові команда Андрія Шевченка прийме Швейцарію.

Після годинного перельоту з Харкова чартерний літак з "синьо-жовтими" на борту приземлився у Львові 1 вересня о 18:00, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У складі команди на даний момент – 28 гравців. У "молодіжку" був відправлений Олександр Сирота. Всі інші продовжують претендувати на місце в заявці на гру зі Швейцарією.

Розклад збірної

Відразу з аеродрому хлопці виїхали до свого традиційного розташуванню в столиці Галичини – "Гранд-готелю". Всі члени збірної постійно застосовують індивідуальні засоби захисту. Всі члени делегації живуть в окремому крилі, не перетинаючись з іншими відвідувачами.

1 вересня перед вечерею представники команди в повному складі здали вже третій ПЛР-тест за ці збори. Нинішній проведено вже безпосередньо УЄФА як організатором Ліги націй. Результати досліджень будуть готові через добу.

2 вересня "синьо-жовті" весь день проведуть у готелі, щоб уникнути будь-яких контактів із зовнішнім середовищем. А ввечері, о 18:30, відбудеться офіційна передматчева пресконференція за участю головного тренера збірної Андрія Шевченка та її капітана Андрія Пятова.

Після цього головна команда України проведе офіційне тренування на газоні "Арени Львів", перші 15 хвилин якого будуть відкритими для представників ЗМІ. Через карантин представники ЗМІ зможуть поспостерігати за частиною заняття тільки з медіа-трибуни.



Збірна України прибула до Львова / Фото: УАФ (П.Кубанов)