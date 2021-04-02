Збірна України потрапила до четвертого кошика жеребкування Євробаскета-2022

ФІБА оголосила склад кошиків для жеребкування фінальної частини Євробаскету-2022. Збірна України потрапила до четвертого кошика.

Усі 24 збірні, які виступлять на Євробаскет-2022 були поділені на шість кошиків – по чотири команди в кожному. Розподіл команд по кошиках відбувався згідно з офіційним рейтингом ФІБА.

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Збірна України потрапила до четвертого кошика, де також представлені збірні Німеччини, Фінляндії та Грузії.

Матчі Євробаскета приймуть чотири країни – Німеччина, Грузія, Італія та Чехія. Дві з них у нашому кошику, відтак не можуть випасти нам у суперники, а ми – зіграти там матчі групового етапу. Таким чином, українська збірна зіграє або в Італії, або в Чехії.

Жеребкування Євробаскету-2022 відбудеться 29 квітня в Берліні, о 14:00. Чемпіонат Європи пройде з 1 по 18 вересня 2022 року.



Кошики жеребкування Євробаскет-2022 / Ілюстрація ФІБА

Проблеми росіян

Однак у ФІБА можуть і внести зміни. Все через Росію, який випадає варіант провести матчі першого етапу в Грузії. Адже Німеччина та Литва, а також Чехія та Польща підписали так звані партнерські угоди, через що збірні цих країн будуть виступати в одних групах.

Таким чином Росія не зможе потрапити до групи з Німеччиною (з другого кошика в неї в суперниках буде Литва), Італії та Чехії (вони в одному кошику). Тож залишається лише Грузія. І навряд чи в цій країні росіянам влаштують безпечний прийом.

Тож ФІБА доведеться думати, як вибратися з цієї ситуації.