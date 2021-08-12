ФІФА оновила рейтинг після Євро-2020: на якому місці збірна України

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних після чемпіонату Європи-2020. Збірна України залишилася у топ-30 найсильніших команд світу.

В оновленому рейтингу Україна посідає 25 місце. Українська збірна втратила одну позицію після Євро-2020.

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Востаннє рейтинг оновлювали у травні 2021 року. Тоді збірна України посідала 24 сходинку.

Після цього українська збірна провела 8 матчів, 5 з яких – офіційні. В активі "синьо-жовтих" 4 перемоги та 1 нічия. Ще три матчі Україна програла.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1822

2. Бразилія – 1798

3. Франція – 1762

4. Англія – 1753

5. Італія – 1745

6. Аргентина – 1714

7. Іспанія – 1680

8. Португалія – 1662

9. Мексика – 1658

10. США – 1648

…

25. Україна – 1523

Суперники України у відбірному турнірі ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція – 3, Фінляндія – 56, Боснія і Герцеговина – 58, Казахстан – 124.