В оновленому рейтингу Україна посідає 25 місце. Українська збірна втратила одну позицію після Євро-2020.
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Востаннє рейтинг оновлювали у травні 2021 року. Тоді збірна України посідала 24 сходинку.
- Після цього українська збірна провела 8 матчів, 5 з яких – офіційні. В активі "синьо-жовтих" 4 перемоги та 1 нічия. Ще три матчі Україна програла.
Рейтинг ФІФА
1. Бельгія – 1822
2. Бразилія – 1798
3. Франція – 1762
4. Англія – 1753
5. Італія – 1745
6. Аргентина – 1714
7. Іспанія – 1680
8. Португалія – 1662
9. Мексика – 1658
10. США – 1648
…
25. Україна – 1523