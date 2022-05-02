Збірна України з Петраковим та 4 футболістами прибула у Словенію

Збірна України розпочала прибувати у Словенію для підготовки до матчу проти Шотландії. Тренерський штаб та декілька футболістів вже заселились у готель.

Перша група вже прибула у Словенію

30 травня делегація української збірної взяла курс у Словенію, яка буде домівкою національної команди на найближчий місяць. Через війну українці були змушені добиратись до місця призначення автобусом, а не літаком. Тому дорога була тривалою та складною.

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До українського кордону "синьо-жовтих" провів президент УАФ Андрій Павелко, який побажав нашій команді успіху у плей-офф відбору ЧС-2022.



Збірна прибула у Словенію / Фото УАФ

1 травня близько 21:20 перша група збірної України прибула у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни, столиці Словенії. Розмістились українців у готелі "Elegans", який побудований у 700 метрах від тренувального центру, де національна команда готуватиметься до гри проти Шотландії.

Українська збірна 11 травня проведе контрольний спаринг проти Боруссії Менхенгладбах.

Відзначимо, що у складі делегації був увесь тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим. Разом із ним з Києва вирушили четверо футболістів – Дмитро Різник (Ворскла), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк (обидва – Дніпро-1).



Петраков вже у Словенії / Фото УАФ

Хто приєднається згодом

2 травня у Словенію приїдуть гравці Шахтаря. На жаль, через травму у розташування збірної не прибуде фланговий захисник Віктор Корнієнко, який майже 2 місяці перебував в Україні, де допомагав українцям захищатись від окупантів.

Нараз невідомо, чи прилетить у збірну Михайло Мудрик, який отримав пошкодження у благодійному матчі проти хорватського Хайдука (3:3).

Дещо пізніше приєднаються футболісти Динамо та легіонери, які грають у закордонних чемпіонатах. Динамівці зіграють товариський поєдинок проти швейцарського Базеля та вирушать у розташування збірної.

1 червня Україна зіграє на виїзді проти Шотландії. Якщо команді Петракова святкуватиме перемогу, то зіграє проти Уельсу у вирішальному матчі у боротьбі за путівку на Мундіаль у Катар.