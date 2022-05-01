Яремчук: Порівнювати нас – це перебільшення
26-річний форвард збірної України заговорив про можливий вихід на ЧС-2022. Роман Яремчук запевнив, що путівка у Катар принесе чимало радісних емоцій українським уболівальникам. Але попросив не ставити їх в один ряд із тими вчинками, які роблять українські захисники на військовому фронті проти окупантів.
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Футболіст наголосив, що збірна вийде на газон з величезною жагою до перемоги.
Звичайно, ми не можемо прирівнювати себе до подвигів ЗСУ. Все, що ми можемо зробити, – це викластися для перемоги. Нам потрібно виконати нашу роботу з найбільшим бажанням, яке у нас колись було. От і все, а порівнювати нас, із цими героїчними вчинками – це перебільшення,
– заявив український нападник Бенфіки.
Нагадаємо, що на початку травня підопічні Олександра Петракова збереться на тренувальний збір у Словенії. Українські легіонери доєднаються до команди дещо пізніше.
Вже 1 червня Україна на виїзді зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на Мундіаль. Якщо "синьо-жовтим" вдасться здобути перемогу, то на українську збірну чекатиме протистояння проти Уельсу за путівку у Катар (5 червня).