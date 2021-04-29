Збірна України отримала суперників по чемпіонату Європи з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників по чемпіонату Європи-2022. ФІБА 29 квітня провела жеребкування чемпіонату Європи.
Національна збірна України виступить у групі C. Наша команда зіграє проти Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.
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Поєдинки української команди відбудуть в італійському Мілані. У другий етап виходять по чотири команди з групи.
Жеребкування чемпіонату Європи
Група A
Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія
Група B
Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина
Група C
Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, Україна, Естонія
Група D
Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди
Жеребкування чемпіонату Європи / Фото fiba.basketball
- Збірна України виборола путівку на чемпіонат Європи з першого місця у кваліфікаційній групі, випередивши команди Австрії, Угорщини та Словенії.
- Чемпіонат Європи 2022 року відбудеться 1 – 18 вересня. Матчі групового етапу проводитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.
- Плей-офф та вирішальні поєдинки відбудуться у Берліні.