Збірна України отримала суперників по чемпіонату Європи з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників по чемпіонату Європи-2022. ФІБА 29 квітня провела жеребкування чемпіонату Європи.

Національна збірна України виступить у групі C. Наша команда зіграє проти Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.

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Поєдинки української команди відбудуть в італійському Мілані. У другий етап виходять по чотири команди з групи.

Жеребкування чемпіонату Європи

Група A

Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

Група B

Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група C

Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, Україна, Естонія

Група D

Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди



Жеребкування чемпіонату Європи / Фото fiba.basketball