Збірна України отримала потужне підсилення перед матчами відбору на чемпіонат світу і Євробаскет

Збірна України з баскетболу готується до матчів відбору на чемпіонат світу. А також до участі у фінальній стадії Євробаскету.

До табору збірної України прибув центровий Олексій Лень, який в НБА виступає за команду Сакраменто Кінгз. Разом з командою він буде готуватися до матчів відбору на ЧС-2023 та Євробаскет-2022.

Водночас Один з лідерів збірної України не допоможе команді у відборі на чемпіонат світу і на Євробаскеті

Лень став другим гравцем з НБА, яким буде в розташуванні збірної в цих матчах. Перед тим до команди приєднався і захисник Святослав Михайлюк з Торонто Рапторс.

Для Леня майбутні матчі відбору на ЧС-2023 та фінальної частини Євробаскету-2022 стануть першими у складі збірної України з 2018 року.

Поки команда перебуває у Туреччині, де бере участь у товариському турнірі. А вже 24 серпня зіграє матч проти Італії. Номінально домашній матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть у Ризі. Після цього 27 серпня збірна України зіграє проти Ісландії на виїзді.

Після відбору на світову першість наша команда зіграє у фінальній частині Євробаскета-2022. Чемпіонат Європи пройде в чотирьох країнах з 1 по 18 вересня. Україна зіграє у групі C в Мілані, де також будуть представлені Італія, Греція, Хорватія, Великобританія та Естонія.