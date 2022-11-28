Олімпійська чемпіонка виступатиме за збірну України на Кубку IBU: 36 років не перешкода біатлону

Легендарна Валентина Семеренко не поспішає класти гвинтівку та лижі у сторону. 36-річна біатлоністка продовжить виступати за збірну України на міжнародному рівні.

Збірна України оголосила склад на перший етап Кубка IBU, який прийме шведський Ідре. Тренер команди Б Ігор Ященко розповів, хто увійшов у склад української збірної.

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Серед 5 біатлоністок виділяється поява олімпійської чемпіонки та титулованої спортсменки Валентини Семеренко. 36-річна біатлоністка намагатиметься повернутись у головну команду, яка виступає на Кубку світу.

У минулому сезоні-2021/2022 Валя жодного разу не заїжджала на п'єдестал. Її найкращим результатом стало 4-те місце в індивідуальній гонці в австрійському Обертілліаху.

Склад збірної України на Кубок IBU

Валентина Семеренко

Любов Кип’яченкова

Надія Бєлкіна

Христина Дмитренко

Валерія Дмитренко

Не виключено, що у перегонах візьмуть участь сестри Меркушині, які відновлюються після хвороби. Якраз через це Анастасія не потрапила у склад "синьо-жовтих" на Кубок світу, перший етап якого відбудеться у фінському Контіолахті.

Кубок IBU, як і Кубок світу, стартує 29 листопада 2022 року.