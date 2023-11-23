Топ-5 голів збірної України у 2023 році: шедеври Караваєва та Мудрика, феєрія Циганкова – відео

Наша команда провела яскравий рік, подарувавши фанатам чимало голів та емоцій. Втім вирішення головної задачі підопічні Реброва відклали на березень 2024-го.

Збірна України з футболу завершила ігровий 2023 рік. Команда відіграла дев'ять офіційних зустрічей – 8 в рамках кваліфікації Євро-2024 та товариська гра з НІмеччиною у червні.

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Поки що підопічні Реброва не вирішили завдання виходу на Євро-2024, на "синьо-жовтих" ще чекатиме плей-оф. У цих матчах Україна забила 14 м'ячів. 24 канал пропонує вам добірку топ-5 голів збірної за цей рік.

5. ВІКТОР ЦИГАНКОВ (Німеччина – Україна)

У червні наша команда змогла розписати результативну нічию з майбітніми господарями Євро (3:3). Дублем у тому матчі відзначився саме вінгер Жирони, ще гол у свої ворота забив Рюдігер.

Із двох голів Віктора слід відзначити перший, а особливо – асист на нього. Тимчику вдалась ідеальна розрізна передача на експартнера по Динамо, після чого Циганков реалізував вихід сам-на-сам.

Відео голу Циганкова (з 01:16):

4. ЮХИМ КОНОПЛЯ (Північна Македонія – Україна)

Матч у Скоп'є забрав чимало нервів у наших вболівальників, але наша збірна зуміла зробити камбек після 0:2 у першому таймі. Після голу Забарного з кутового красивим м'ячем відзначився Конопля.

Тут також варто похвалити асистента, адже Мудрик ефектно накрутив на фланзі двох опонентів та прострілив у центр. Юхиму вдалось потужно та влучно пробити у кут воріт македонців.

Як Конопля зрівняв рахунок (з 03:55):

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3. ВІКТОР ЦИГАНКОВ (Північна Македонія – Україна)

М'яч Коноплі дозволив тоді зрівняти рахунок, але українці дотисли суперника та забрали всі три очки. Феєричним той матч видався для Михайла Мудрика.

Вінгер Челсі виступив асистентом у вирішальному голі за 7 хвилин до фінального свистка. Гравець побачив забігання Циганкова і класно навісив на вінгера Жирони. Той у свою чергу ефектно головою перекинув кіпера у стилі ван Персі на ЧС-2014.

Переможний гол Циганкова (з 06:05):

2. МИХАЙЛО МУДРИК (Мальта – Україна)

Більше року найдорожчий гравець України ніяк не міг забити свій дебютний гол за збірну. Були і асисти, і автоголи суперника після удари Михайла, і просто погана реалізація.

Втім доля повернула боржок у жовтні в гостьовому матчі з Мальтою. За рахунку 2:1 на нашу користь Мудрик протягнув м'яч майже з центру поля, уник суперників та зряче пробив у дальній кут під стійку.

Як Мудрик забив Мальті (з 08:26):

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1. ОЛЕКСАНДР КАРАВАЄВ (Україна – Північна Македонія)

Гол Мудрика був би найкращим у цьому році, якби не інший шедевр за три дні до цього. Номінально домашня гра з македонцями також важко давалась Україні, гол Судакова завдяки рикошету довгий час залишався єдиним.

Втім обстановку розрядив вихід Караваєва на 87 хвилині. У компенсований час Олександр показав класну швидкість та дриблінг на фланзі, а потім помітив, що Дімітрієвскі втратив ворота. Гарматний та влучний постріл від бокової лінії поля приголомшив не тільки кіпера, а і всю Україну!

Відео голу Караваєва (з 13:19):