Збірна України може зіграти проти чемпіона Європи

Збірна України з футболу розглядає варіант із проведенням товариських матчів, щоб підготуватись до ігор плей-офф відбору ЧС-2022. Суперником "синьо-жовтих" може стати Італія.

Потенційний суперник України

Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю італійського видання розповів про підготовку збірної України до важливого матчу проти Шотландії. Напередодні цієї гри на підопічних Олександра Петракова може чекати ряд товариських спарингів.

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Серед суперників "синьо-жовтих" розглядають збірну Італії, яка стала чемпіоном Європи-2020. За словами Павелка, Італія стала однією з перших, хто простягнув руку допомоги.

Ми знаходимося в контакті з головою Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною. Відчуваємо їхню підтримку. Італія була чи не першою країною, яка простягла нам руку допомоги. Зараз ми намагаємось організувати товариські матчі для збірної України. Є кілька варіантів. Сподіваємося, що Гравіна допоможе нам у цьому питанні. Зокрема, можливо, вдасться організувати матч проти збірної Італії,

– сказав Павелко.

Через війну Україна не змогла зіграти у сплановані терміни гру плей-офф відбору ЧС-2022. Наразі невідомо, коли може відбутись поєдинок проти Шотландії. Якщо команді Петракова буде святкувати перемогу у першому матч, то у ключовій зустрічі зіграє проти Уельсу.

1 квітня українська збірна дізналась потенційних суперників на чемпіонаті світу-2022. У групу "В" до України потрапили Англія, США та Іран.