Збірна України може зіграти матчі відбору на ЧС-2022 у Львові з вболівальниками

Збірна України з футболу може зіграти матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 у Львові з 12-м гравцем. УАФ хоче допустити глядачів на трибуни.

Джерело: Футбол 1/2/3

Українська асоціація футболу звернулася до влади Львова з проханням дозволити вболівальникам відвідати важливі поєдинки збірної України.

Варте уваги: Львів не зможе зіграти матчі на "Арені Львів" через збірну України, матчі Руху під питанням

Підтримка львівських фанатів

"Арена Львів" повинна стати домівкою для підопічних Андрія Шевченка на матчі з Фінляндією (28 березня) та Казахстану (31 березня).

Загальна місткість головної чаші міста Лева складає 34 915 місць. УАФ запропонувала заповнити стадіон на 30%.

Якщо львівська влада дасть позитивну відповідь на прохання, то близько 11,5 тисяч фанатів зможуть на власні очі побачити матч.

Цікаво, що УАФ планує заборонити клубам проводити березневі поєдинки на "Арені Львів". Такий хід зроблять для того, щоб якомога краще підготувати газом до поєдинків збірної.

У перший місяць весни на стадіоні у Львові заплановано провести два матчі. Спершу повинне відбутись львівське дербі Львів – Рух (13 березня), а вже за тиждень Львів прийматиме Шахтар (20 березня).

Під питанням матч Рух – Десна (базова дата – 6 березня). Але це буде залежати від погоди. Ймовірно, всі зустрічі будуть перенесені на стадіон "Україна".

​

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу