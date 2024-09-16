Конфлікт у збірній України: лідери "синьо-жовтих" не поділили ігровий номер

Збірна України програла Албанії у першому турі Ліги націй сезону-2024/2025. Після поразки між лідерами національної команди відбувся конфлікт через ігровий номер.

Михайло Мудрик та Микола Шапаренко посварились після невдалого матчу проти збірної Албанії. Причиною конфлікту стало те, що гравці не могли визначитись, хто вийде під 10-м номер на гру із Чехією, про це повідомляє Ігор Циганик у шоу Циганик Live.

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Андрій Ярмоленко вирішив конфлікт між гравцями

Михайло Мудрик пропускав матч із Албанією через пошкодження, тому на цю гру Микола Шапаренко вийшов під 10-м номером. Повідомляють, що напередодні гри із Чехією люди Мудрика телефонували в УАФ та просили повернути номер Михайлу.

Андрій Ярмоленко на правах капітана команди вирішив, що 10-й номер повинен бути у Миколи Шапаренка через те, що він довше грає у збірній України. У підсумку Мудрик грав проти Чехії із 20-м номером.

Зазначимо, що гравець Динамо тривалий час не грав у збірній України. Його не викликали у національну команду, тому його "десятку" забрав вінгер лондонського Челсі.

Перед Євро-2024 у Німеччині Шапаренко дав інтерв'ю, де заявив, що неважливо під яким номером грати. Тому він обрав 19-й номер, а у Мудрика залишилась "десятка" на спині.

Ось слова Шапаренка перед матчами фіналу відбору на Євро-2024: «Мудрик забрав у збірній 10-й номер? Та нехай грає. Мені це не дуже важливо. Все одно, під яким номером, якщо перемагатимемо,

– сказав Шапаренко.

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Нагадаємо, що збірна України спробує реабілітуватись у жовтневих матчах Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють 11 жовтня проти Грузії, а потім за три дні будуть приймати у номінально домашній грі збірну Чехії – 14 вересня.