Збірна України з хокею у 2020 році мала зіграти на Чемпіонаті світу в дивізіоні IB. Однак через коронавірус турнір перенесли на 2021 рік. тепер є календар матчів.

Дивізіон IB за участі українців свої матчі проведе в польському місті Катовіце. Міжнародна федерація хокею затвердила, що матчі відбудуться з 26 квітня до 2 травня 2021 року.

Водночас Латвія офіційно закликала відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею через протести

Суперниками українців в групі будуть збірні Сербії, Литви, Японії, Естонії та Польщі.

26 квітня збірна України стартує матчем проти Японії. Останній матч українці проведуть проти Сербії 2 травня.

Розклад матчів Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB

26 квітня 2021 (понеділок)

Сербія – Литва 13:00

Україна – Японія 16:30

Естонія – Польща 20:00

27 квітня 2021 (вівторок)

Японія – Сербія 13:00

Литва – Естонія 16:30

Польща – Україна 20:00

29 квітня 2021 (четвер)

Литва – Україна 13:00

Сербія – Естонія 16:30

Польща – Японія 20:00

30 квітня 2020 (п'ятниця)

Естонія – Україна 13:00

Японія – Литва 16:30

Польща – Сербія 20:00

2 травня 2020 (неділя)

Японія – Естонія 13:00

Литва – Польща 16:30

Україна – Сербія 20:00