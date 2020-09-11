Збірна України з хокею отримала календар матчів на Чемпіонаті світу в Польщі
Збірна України з хокею у 2020 році мала зіграти на Чемпіонаті світу в дивізіоні IB. Однак через коронавірус турнір перенесли на 2021 рік. тепер є календар матчів.
Дивізіон IB за участі українців свої матчі проведе в польському місті Катовіце. Міжнародна федерація хокею затвердила, що матчі відбудуться з 26 квітня до 2 травня 2021 року.
Водночас Латвія офіційно закликала відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею через протести
Суперниками українців в групі будуть збірні Сербії, Литви, Японії, Естонії та Польщі.
26 квітня збірна України стартує матчем проти Японії. Останній матч українці проведуть проти Сербії 2 травня.
Розклад матчів Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB
26 квітня 2021 (понеділок)
Сербія – Литва 13:00
Україна – Японія 16:30
Естонія – Польща 20:00
27 квітня 2021 (вівторок)
Японія – Сербія 13:00
Литва – Естонія 16:30
Польща – Україна 20:00
29 квітня 2021 (четвер)
Литва – Україна 13:00
Сербія – Естонія 16:30
Польща – Японія 20:00
30 квітня 2020 (п'ятниця)
Естонія – Україна 13:00
Японія – Литва 16:30
Польща – Сербія 20:00
2 травня 2020 (неділя)
Японія – Естонія 13:00
Литва – Польща 16:30
Україна – Сербія 20:00