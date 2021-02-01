Збірна України у гольовій феєрії знищила Албанію у відборі на Євро-2022 з футзалу: відео

У неділю, 31 січня, збірна України з футзалу провела перший відбірковий матч на Євро-2022 проти Албанії. Команда Олександра Косенка без перешкод здолала суперників на виїзді.

Джерело: 24 канал

Албанія – Україна 3:10

Голи: Мейзіні, 9, А. Брахімі, 13, Карая, 34 – Зварич, 1, 14 27, Шотурма, 6, Білоцерківець, 14, Фаренюк, 19, 26, Грицина, 23, Єрьомін, 36, Малишко, 40

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43 секунди вистачило українським футзалістам, щоб розмочити нулі на табло. Зварич відгукнувся на передачу з кутового від Шотурми та точно пробив у ворота суперника – 0:1.

Вже за 5 хвилин рахунок подвоїв сам Шотурма. М'яч після помилки від гравців Албанії опинився у ногах капітана збірної України. Петро майстерно пройшов до володінь суперника та пробив у ближній кут – м'яч пролетів поміж ніг голкіперу, 0:2.

На 9-й хвилині Мейзіні вдалося скоротити відставання господарів – його удар з гострого кута Ципун парирувати не зміг, 1:2.

Білоцерківець збільшив перевагу українців завдяки чудовій передачі від Шотурми – 1:3. Албанія швидко відповіла. Брахімі замкнув простріл справа – 2:3.

На 15-й хвилині голкіпер Да Сілва відбив потужний постріл Шотурми. Однак на добивання першим був Зварич, якому таки вдалось з другої спроби проштовхнути м'яч у сітку воріт Албанії – 2:4, оформивши дубль.

Незадовго до перерви Грицина наважився на дальній удар, м'яч після цього залетів у сітку воріт, але перед тим зачепив ногу Фаренюка – 2:5. Цей гол став останнім у першій 20-хвилинці.

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Продовження гольового матчу від українців

Після перерви українських футзалістів було вже не зупинити. Три хвилини у другому таймі знадобились Україні, щоб забити черговий гол у зустрічі. Грицина елегантно п'яткою завершив атаку української збірної – воротар не був готовий до такої бразильської техніки від українця – 2:6.

На 26-й хвилині курйозний гол залетів у ворота Да Сілви. Фаренюк перехопив м'яч у суперника та вибив м'яч прямо у володіння Албанії, які залишились незахищеними – 2:7.

Зварич став автором 8-го голу команди. Українець вийшов віч-на-віч з албанським голкіпером та холоднокровно пустив м'яч поміж ніг воротарю – 2:8.

Стрімка контратака принесла результат Албанії. Албанці вибігли у атаку, яку результативно завершив Карая – 3:8. Щоправда, цей гол став легкою радістю для господарів за такого розгромного рахунку.

Вже за дві хвилини Єрьомін вперше відзначився у зустрічі після розіграшу перспективного штрафного – 3:9.

Красиву крапку у зустрічі поставив Малишко, справжній гол-красень вдався третьому номеру збірної України. Гравець вибивав м'яч далі від власних воріт та влучив прямо у ворота, де стояв один футзаліст Албанії. Але він не зумів відбити м'яч головою – 3:10 розгромна перемога України.

Наступні матчі у відборі українці проведуть 3 і 7 березня проти збірної Хорватії. Ця команда є головним конкурентом підопічних Косенка.

Албанія – Україна пряма-трансляція матчу