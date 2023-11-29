Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з гандболу серед жінок

Жіноча збірна України з гандболу вперше за 14 років пробилася на чемпіонат світу. Але в першому матчі наші дівчата не зуміли здолати опір збірної Бразилії.

Бразилійкам вже на старті зустрічі вдалося оформити незначний гандикап в рахунку. А після рахунку 6:5 на їх користь зробити ривок у десять закинутих м'ячів. Відіграти таку перевагу до перерви українкам не вдалося. На все, що спромоглися наші дівчата – дещо скоротити відставання в рахунку – 17:10.

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Варто відзначити, що в першому таймі 18-річна півсередня Каріна Соскида у першому в кар'єрі матчі за збірну вийшла на заміну і забили три голи трьома своїми першими кидками.

У другому таймі бразилійки довели різницю в рахунку до двозначної, фактично повторивши результат першої половини матчу – 18:10 і 35:20 загалом.

Україна – Бразилія 20:35

Найрезультативнішими гравчинями у складі збірної України стали Тетяна Поляк і Тамара Смбатян — по чотири очки.

Надалі на Україну очікує матч проти Іспанії (п'ятниця, 1 грудня. 21:30) та Казахстану (неділя, 3 грудня. 16:30). Нашій команді потрібно посідати одне з трьох перших місць в квартеті G, щоб проходити до основного раунду чемпіонату світу.