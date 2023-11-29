Для визначення найкращих в Україні в суботу, 25 листопада, в Києві провели чемпіонат з брейкінгу. Позмагатись за звання "найкращих атлетів" у столицю зʼїхались понад 400 бібоїв і бігерлз з усієї країни.

Переможців обрали в чотирьох вікових категоріях: PRO (19 років і старше), Amateur (16-18 років), Beginner (12-15 років) та Starter (6-9 років).

За результатами цих змагань Всеукраїнська федерація танцювального спорту невдовзі сформує збірні, які братимуть участь в Чемпіонатах Європи та Світу у 2024 році, а також у відборі на Юнацькі олімпійські ігри-2026 в Дакарі.

Серед найбільш ймовірних претендентів на участь в Олімпіаді 2024 року у команді Street Culture виділяють одразу декілька атлетів з найвищим міжнародним рейтингом: Олега Кузнецова (Bboy Kuzya) з Кропивницького, Олександра Гатина Лозинського (Bboy Lussy Sky) зі Львова, Іллю Мащенка (Bboy Raptor) зі Львова, Вікторію Морозову (Bgirl Kim) з Києва, Анну Пономаренко (Bgirl Stefany) з Харкова і Катерину Павленко (Bgirl Kate) з Харкова.

Попереду на спортсменів чекають три змагання в Гонконгу (15 – 16 грудня) та 2 чемпіонати Olympic qualifier series в Будапешті та Шанхаї. За результатами цих змагань стане остаточно відомо, хто саме з команди отримає ліцензію на участь в Олімпійських іграх.

У Києві чемпіонат з брейкінгу пройшов за підтримки Департаменту брейкінгу Федерації танцювального спорту України, Міністерства молоді та спорту України, платформи з просування вуличних культур Street Culture та ГО "Алгоритм дій".

Подивитися всі виступи учасників можна на офіційному каналі Street Culture в Youtube.