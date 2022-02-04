Збірна України з футзалу отримає потужну підтримку у битві з Росією
Джерело:"Команда №1"
Півзахисник збірної України з футболу Роман Безус повідомив, що планує бути присутнім на матчі півфіналу футзального Євро-2022. У ньому "синьо-жовті" зустрінуться із Росією.
Підопічні Косенка вперше за 17 років пробились у півфінал чемпіонату Європи. Майбутній опонент визначився вже наступного дня (1 лютого). Росія у напруженому поєдинку здолала Грузію (3:1). Російська збірна стала наступним суперником України.
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"Чи слідкую за Євро-2022? А як же! Наші хлопці – молодці, добре грають. Я ось думаю потрапити на півфінал, на матч Україна – Росія. Мені до Амстердама 250 кілометрів, але поки що не знаю, яким буде графік тренувань", – сказав Безус.
Що відомо про матч Україна – Росія
- Якщо команда Косенка переграє Росію та перепише історію українського футзалу. Наша збірна вперше за 19 років вийде у фінал чемпіонату Європи.
- Україна вийшла у плей-офф Євро-2022 з другого місця у групі "А". Натомість російські футзалісти посіли першу позицію у групі "С". Обидва чвертьфінали були дуже напружені.
- Україна здобула вольову перемогу над Казахстаном (3:5). Росія була близька до вильоту з чемпіонату Європи. Грузія ледь не вибила суперника, прикро поступившись із рахунком 3:1.