Збірна України з футзалу отримає потужну підтримку у битві з Росією

Півзахисник збірної України з футболу Роман Безус повідомив, що планує бути присутнім на матчі півфіналу футзального Євро-2022. У ньому "синьо-жовті" зустрінуться із Росією.

Підопічні Косенка вперше за 17 років пробились у півфінал чемпіонату Європи. Майбутній опонент визначився вже наступного дня (1 лютого). Росія у напруженому поєдинку здолала Грузію (3:1). Російська збірна стала наступним суперником України.

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"Чи слідкую за Євро-2022? А як же! Наші хлопці – молодці, добре грають. Я ось думаю потрапити на півфінал, на матч Україна – Росія. Мені до Амстердама 250 кілометрів, але поки що не знаю, яким буде графік тренувань", – сказав Безус.

Що відомо про матч Україна – Росія